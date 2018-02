​Partenariat Mondial pour l’Education : "77 milliards de F Cfa ont été investis au Sénégal entre 2014 et 2017"

Des représentants d’Etats occidentaux, des ministres de l’Education et de la Formation des pays en développement, des partenaires, tous, se sont donnés rendez-vous ce matin au CICAD de Diamniadio pour parler de l’Education. A l’occasion, le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui a procédé à l’ouverture de la cérémonie, a informé que le partenariat Mondial pour l’Education a investi à hauteur de 77 milliards de F Cfa dans l'Education nationale.



«Le partenariat Mondial pour l’Education a contribué au financement de l’Education au Sénégal pour un montant de 128 millions de $ soit près de 77 milliards de F Cfa entre 2014 et 2017", a-t-il informé.



le ministre sénégalais d'ajouter : «ces contributions ont permis la construction d’infrastructures scolaires qui ont contribué à améliorer l’accès à l’Education de 300 mille enfants. Les financements du PME alloués au Sénégal ont permis d’améliorer les apprentissages pour les écoles élémentaires et promouvoir l’enseignement des sciences et mathématiques et de contribuer à la modernisation des Daaras ainsi qu’à l’extension des capacités de formation des centres des enseignants».



Revenant sur le choix porté sur le Sénégal pour accueillir cette conférence, le ministre de l’Education nationale de renseigner que : "ce choix témoigne de la reconnaissance de la communauté internationale, des efforts soutenus du Sénégal en matière de financement de l’Education mais également de la contribution déterminante de notre pays depuis 2011 dans la réforme de la gouvernance du partenariat et dans la mise en place de ses instruments de gestion et de management".



Serigne Mbaye Thiam de poursuivre : «Ce choix, au-delà du Sénégal, honore également l’ensemble des pays en développement du Partenariat mondial pour l’Education. Pays partenaires devenus aujourd’hui plus audibles avec une participation et un leadership renforcés dans le cadre du fonctionnement et des processus décisionnels de notre institution».



C'est la raison pour laquelle, a-t-il- soutenu : "le président de République, Macky Sall, a traduit sa volonté politique manifeste dans l’allocation budgétaire croissante en faveur du secteur de l’Education et de la formation. C’est ainsi que la part de ce secteur dans le budget total de l’Etat est passée de 21,04% en 2012 à 25, 48% en 2017 ce qui est largement supérieur à l’objectif de 20% recommandé dans le cadre de l’agenda de l’éducation 2030».



«Près de 87% du budget alloué au Ministère de l’Education nationale sont consacrés aux salaires, ce qui laisse une faible marge de manœuvre pour accompagner les besoins en investissement dans l’accès et dans la qualité de l’Education", indique-t-il..



A l’en croire, les fonds connectés auprès des donateurs sont redistribués de façon équitable aux pays en développement partenaires, avec une valeur ajoutée réelle dans la préparation et la mise en œuvre des politiques publiques d’Education et de formation.



"Les pays bénéficiaires de ces ressources doivent aussi s’engager dans les financements domestiques pour l’Education et la Formation et y consacrer progressivement, mais à un rythme soutenu au moins 20% de leur budget total". C'est donc notre engagement commun qui permettra d’atteindre des objectifs de l’agenda l’Education 2030", a-t-il lancé.



Pour son homologue, le ministre de l’Enseignement de France, Jean Michel pour qui ce «jour est important », de préciser qu’ils sont ici au Sénégal « pour relever le défi de la démocratie, l’éducation en d’autres formes».



«Avec 70% de jeunes, l’Afrique est le continent par excellence pour parler d’Education. Le droit pour l’Education pour tous et le droit de qualité de l’Education, seront abordés ce soir par le Président Emmanuel Macron», a-t-il renseigné.



Avant de conclure que : «La formation des professeurs est au cœur de tout ce que nous allons faire. L’Education ne doit pas être une homogénéité mondiale mais une diversité. La question de l’Education est une question immatérielle, d’éthique et morale».