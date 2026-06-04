​Parti socialiste : Aminata Mbengue Ndiaye recadre les initiateurs du manifeste « Dundal Ps »

La secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye, a dénoncé les initiatives menées en dehors des instances officielles du parti, quelques heures après la présentation du manifeste « Dundal Ps – Faire revivre le Parti socialiste » par un groupe de responsables socialistes, selon le quotidien L'Observateur.



Dans un message adressé aux militants, elle a indiqué avoir été informée de la tenue d’une réunion organisée « en dehors des cadres de concertation et sans validation préalable des instances compétentes ». Selon elle, cette démarche ne bénéficie d’aucune approbation des organes dirigeants du PS et ne saurait engager la responsabilité politique du parti.



La dirigeante socialiste estime que le contexte actuel, marqué par les efforts de relance et de réorganisation du PS, exige davantage de cohérence et de responsabilité de la part des militants. Elle considère que les initiatives parallèles risquent d’affaiblir les efforts collectifs de reconstruction et de créer des incompréhensions au sein de la base. « Le Parti socialiste demeure une organisation fondée sur la discipline, la concertation et le respect des décisions de ses instances », a-t-elle rappelé.



Sans annoncer de sanctions immédiates, Aminata Mbengue Ndiaye a toutefois indiqué avoir engagé des consultations avec les structures compétentes du parti afin d’évaluer la situation. Ces concertations pourraient déboucher sur la convocation prochaine des instances habilitées à examiner les faits reprochés aux initiateurs de cette démarche.



La secrétaire générale a assuré que toute décision éventuelle sera prise avec « discernement, responsabilité et sens de la mesure », dans le respect des règles et des principes qui régissent le Parti socialiste.