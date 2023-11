​Participation à une manifestation non autorisée: deux étudiants arrêtés à Goudomp

Des étudiants de l'Ucad, ressortissants de la région de Sédhiou et plus exactement du département de Goudomp, ont manifesté sans autorisation mardi dernier, pour exiger l’ouverture du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'en suivra des affrontements violents entre ces étudiants et les Forces de défense et de sécurité. Deux étudiants encagoulés ont été interpellés pour avoir délogé les élèves, rapporte Libération.



«L'enquête bouclée ce jeudi, ils devaient être déférés pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée», selon les sources du journal.



Des étudiants interrogés indiquent : « Nous avons marché pacifiquement avec les élèves de la commune qui nous soutiennent. Mieux, nous n'avons usé d'aucune forme de violence. Nous dénonçons la fermeture de l'Ucad. Nous condamnons l'usage de grenades lacrymogènes ».



Ces derniers exigent la libération immédiate de leurs camarades. « Nous allons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire paralyser tout le système éducatif sur l'ensemble du territoire régional de Sédhiou», concluent-t-ils