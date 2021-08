​Passation de service à la LFSP : Djibril Wade loue le bilan de son prédécesseur

Après que le président Saer D. Seck a fini de faire l’inventaire physique des lieux, le point sur les relations avec les partenaires et avec les fournisseurs, la situation financière et les compétitions entre autres sujets, Mouhamed Djibril Wade a signé tous les documents presque les yeux fermés. Et il s’en est expliqué.



Il a signé parce que « étant un fan » de son prédécesseur depuis le débat télévisé qui avait suivi la débâcle de la CAN de 1986 au Caire en Egypte, où comme beaucoup de ses compatriotes, il avait découvert un homme passionné de foot et qui le maîtrisait bien. Il a aussi signé parce que Saer Seck est sa référence « comme chef d’industrie et un modèle de réussite sportive avec son club de Diambars », lui qui essaie de faire pareil avec son entreprise et son club de NGB.



Djibril Wade a également signé parce que, dans tous les cas, solidaire du bilan de son prédécesseur, pour avoir été son premier vice-président tout au long de ses deux mandats et pour avoir souvent assuré son intérim. Il a enfin signé « pour bénéficier des conseils avisés » de celui à qui il a succédé.



A ses futurs collaborateurs qu’il connait presque tous pour avoir travaillé avec eux, le nouveau président de la LSFP a demandé de continuer à se considérer comme les membres d’une même famille et de travailler sans relâche au service du football sénégalais.



A son successeur, Saer Seck a souhaité « un excellent mandat et beaucoup de chance ». Car selon lui, malgré les avancées, il reste encore beaucoup à faire. Et les défis sont nombreux dont « le développement du football local » pour l’élargissement de la base afin d’aboutir plus tard sur « une élite forte et pérenne ».



Saer Dièye Seck a aussi émis des vœux « d’unité d’action et de pensée », afin de préserver la dynamique actuellement en cours. Il a aussi exhorté son successeur et la future équipe qu’il mettra en place à entretenir de « bonnes relations avec la FSF ». Parce que connaissant bien le nouveau président, Saer D. Seck a annoncé qu’il part « le cœur léger, sans avoir besoin de (se) retourner ». Simplement parce qu’il sait que le LSFP est « entre de bonnes mains ».