​Pèlerinage 2018 : le terminal Haj nouvellement construit à l’AIBD prêt à accueillir les voyagistes

Les pèlerins pour le Haj 2018 vont prendre leur envol à l’Aéroport international Blaise de Digne (AIBD). C’est dans ce sens que les membres de la commission ont entamé une tournée nationale pour recueillir leurs préoccupations.



«Nous sommes aujourd’hui à Rufisque pour donner un aperçu de ce qu’on va faire avant le départ », informe le chargé de la communication de la délégation générale au pèlerinage.



Poursuivant, Abdoul Aziz Mbaye de souligner que : «cette activité consiste à vulgariser tout ce qui comporte comme directives, comme instructions de la délégation générale envers les voyagistes et envers les pèlerins au sens large du terme».



Selon lui, «comme il y a eu nouveauté au niveau de l’aéroport, on va forcément faire le voyage au niveau de l’AIBD et pour ce faire, on a pris un certain nombre de dispositions avec les techniciens, avec l’encadrement et la direction de l’AIBD pour le terminal Haj qui est nouvellement construit et qui dispose de commodités permettant aux pèlerins s’y séjourner en de bon terme».



La délégation qui rassure les autres pèlerins du Sénégal, avance qu’elle sera «à Linguère et à Matam». A noter que pour l'année 2018, l’Arabie Souadite a octroyé au Sénégal un quota de 12860 pèlerins (dont 10 000 pour le privé) au lieu de 10500 pour l’année 2017 .