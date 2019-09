​Pèlerinage 2019 : 8 cas de décès enregistrés

La délégation générale au pèlerinage à la Mecque a déclaré, ce jeudi dans son bilan, 8 cas de décès pour l’édition 2019 et 7 évacuations sanitaires ont été enregistrées.



« Pour les décès, nous avons enregistré 8 cas. Ce qui est dû à cela, la délégation générale au pèlerinage à la Mecque confie attendre l’évaluation de la commission médicale pour connaître les causes de décès des pèlerins disparus et enfin pouvoir fournir plus d’informations », a déclaré Abdou Aziz Kébé délégué générale du pèlerinage.



Selon lui, « la plupart des pèlerins qui ont été assistés, sont venus par des compagnies régulières».



Parlant toujours de la prise en charge, M. Kébé renseigne que : « Toutes les dispositions ont été prises pour veiller aux conditions sanitaires des pèlerins. Au niveau de la Mecque, nous avions 5 bâtiments qui cette année, font partir des innovations. Dans tous ces bâtiments, un poste médical y était érigé pour suivre les pèlerins ».