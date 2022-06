​Pèlerinage Marial de Popenguine: 30 ambulances déployées pour assurer les références

Le service médical rassure les fidèles qui comptent se rendre aux 133e édition du Pèlerinage marial de Popenguine. Selon le médecin Chef de District, un important dispositif sera mis en place pour une bonne couverture sanitaire.



« Le pèlerinage va reprendre, nous attendons un grand nombre de personnes qui viendra probablement pour ce pèlerinage-là. Ce qu’on craint souvent avec cette affluence est qu’il y ait un risque sanitaire, un risque d’épidémie. C’est pour cela que nous avons initié des activités surtout de sensibilisation pour la prévention de certaines maladies à caractère épidémique », a déclaré Birane Simon Ndiaye.



Mieux, précise le médecin Chef de District : « Nous allons mettre en place des points de vaccination Covid. Par rapport aux activités curatives des populations à travers le district, des consultations gratuites avec une distribution de médicaments. Et ça, c’est avec l’aide des services médicaux, Forces de défense et de sécurité donc l’armée, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et la police. Il y a la marche pèlerinage. On va déployer d’abord pour l’axe Dakar Popenguine 6 ambulances, dont deux médicalisées en étroite collaboration avec Samu national. Dans l’axe où les gens quittent Mbour pour rallier Popenguine, on aura au moins 4 ambulances qui vont couvrir cette marche. Une fois à Popenguine, un dispositif d’environ 30 ambulances seront là pour assurer les références vers les centres de santé, mais également Mbour, Thiès, et également vers Dakar si c’est nécessaire ».



Il faut dire que Popenguine est resté deux ans sans accueillir ce Pèlerinage Marial pour cause de Covid-19.