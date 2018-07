​Pénurie d’eau à Rufisque : Omar Faye attire l'attention sur son impact sur les «toilettages mortuaires ... »

Le leader de Leral Askan Wi dénonce la pénurie d’eau qui sévi t à Rufisque depuis bientôt près de 3 mois. Ainsi, Omar Faye révèle que même faire les toilettages mortuaires constituent un réel problème au niveau des mosquées. «La Sénégalaise des eaux (Sde) est un cancer hydraulique pour le peuple sénégalais. Vous s’avez qu’il y a plus de 3 mois dans tous les quartiers de Rufisque, c’est à partir de 3 heures du matin qu’on retrouve quelques gouttes d’eau », a déclaré Omar Faye.



M. Faye de préciser : « les chefs de famille sont obligés de payer 3000 francs Cfa pour les barriques d’eau. Ce qui est anormal. Les Sénégalais sont déshydratés et assoiffés par la Sde. Et les autorités ne réagissent jamais ».



Tout ce qui intéresse le ministre de l‘Hydraulique Mansour Faye, , peste-t-il, est d'annoncer que Touba va payer de l’eau potable. « Même laver nos morts dans les différentes morgues est un problème ». Sur ce, le leader de Leral Askan Wi invite ladite société à prendre toutes ses dispositions très rapidement.