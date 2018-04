​Permis de conduire et autres titres de transports : la numérisation débute en juillet 2018

Le Sénégal va procéder à la numérisation des titres de transports. En effet, le ministère des Transports terrestres a tenu à informer les Sénégalais que les permis de conduire doivent être changés dans un délai de six (6) mois à partir du mois de Juillet prochain. Et pour les autres titres à savoir les agréments de transport et de toutes les licences requises pour exercer les métiers de transporteurs, ils doivent être renouvelés pour un délai de d’un (1) an.



«Nous allons procéder au changement de tous ces titres dans un délai d’un (1) an à l’exception du permis de conduire dont le changement devra se faire en 6 mois à partir de juillet 2018», a informé le secrétaire général du ministère des Transports terrestres.



Aubin Jules Marcel Sagna d’expliquer dans les détails que : «pour le citoyen, le coup du renouvellement du permis de conduire, c’est 10. 000 Fr. Autrement dit, celui qui a aujourd’hui, un permis de conduire, s’il veut le renouveler, il devra verser simplement la somme de 10.000 F Cfa».



Et, poursuit-il, «ceux qui n’ont jamais eu de permis, actuellement, pour avoir un permis c’est 5000 F Cfa, quand il y aura les renouvellements des cartes, il paiera 20. 000 F Cfa plus les 10. 000 F Cfa qui sont nécessaires pour la carte biométrique, ce qui fera 30. 000 F Cfa»



Pour les autres titres, précise-t-il, notamment les agréments de transport et de toutes les licences requises pour exercer les métiers de transporteurs, le citoyen doit payer la somme de 7500 F Cfa dans une durée de d’un (1) an.