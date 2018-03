​Perturbations du secteur du nettoiement : les travailleurs organisent une marche le 27 mars prochain

Le secteur du nettoiement risque de s'acheminer vers des perturbations ces jours à venir. En effet, la convergence qui regroupe 6 syndicats du secteur du nettoiement a décidé d’organiser une marche le 27 mars prochain pour réclamer le paiement des 3 milliards 100 millions que l’Etat doit aux travailleurs d’Ama Sénégal. Selon le coordonnateur de ladite convergence, Madani Sy il y a 2 ans que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait donné des instructions pour qu'on lui fasse un échéancier à court et moins long terme.



M. Sy de poursuivre : «nous réclamions à l’Etat du Sénégal 3 milliards 100 millions. Mais l’Etat n'avait dégagé que 390 millions sur la dette qu'il nous doit. Aujourd'hui beaucoup de familles se sont disloquées. Et, il y a des camarades qui dorment à la belle étoile ».



A l’en croire, au Sénégal, il y a une mauvaise volonté politique, et depuis 2 ans c’est une léthargie. Et, 1777 ex-agents d'Ama Sénégal courent derrière leurs indemnités.



Par ailleurs, ces syndicalistes veulent attirer l’attention du président de la République Macky Sall. "Qui dit année sociale dit aussi règlement définitif des sociétés de liquidation".