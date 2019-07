​Pétrole et Gaz au Sénégal : Macky Sall évoque la poursuite d’une politique constante

Les récentes découvertes d’hydrocarbures ont conduit l’Etat du Sénégal à mettre en place un ensemble de dispositifs institutionnels et de gouvernance, afin créer un environnement qui permette une exploitation optimale de ces ressources nouvelles au profit de notre peuple, qui en la propriété conformément à notre charte fondamentale. Selon le président Macky Sall, la rencontre n’est pas un acte isolé, mais la poursuite d’une politique constante, de mise en place depuis plusieurs années d’une gouvernance publique, transparente et durable de nos ressources naturelles, pétrolières et gazières en particulier.



« En 2013 déjà, deux ans et demi, avant nos premières découvertes pétrolières et gazières, j’avais décidé de l’adhésion volontaire du Sénégal à l’initiative pour la transparence des industries extractives. Il faut rappeler que l’ITIE existe depuis 2002. C’est en 2013 que le Sénégal a adhéré à cette initiative. Contraignante du reste, mais dont le conseil d’administration a certifié le Sénégal comme le premier pays ayant fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE », a indiqué le président Macky Sall.



Selon le chef de l’Etat, « le référendum de mars 2016 a consacré la constitutionnalisation du droit de propriété du peuple sur ces ressources naturelles ouvrant la voie à d’autres actes tout aussi significatif de notre volonté de rigueur et de transparences. Notamment la publication systématique de tous les contrats miniers et pétroliers depuis le mois de septembre 2016. La réaction du comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz organe de pilotage chargé d’assister et de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition de suivi et l’évaluation de la mise en n’œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de gestion de ressources minières et gazières ».



Ainsi, le président Sall invite le ministre en charge du Pétrole et des mines d’étudier avec ces entités la désignation de leur représentant désormais dans le Cos-Pétrogaz.