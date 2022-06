​Phases nationales ONCAV: « le budget prévu est de 106 millions FCFA », selon Matar Ba

Le ministre des Sports, Matar Ba a rencontré les acteurs du mouvement Navétanes, avec à leur tête le président Amadou Kane, pour la préparation des phases nationales de l’ONCAV (Organisme National pour la Coordination des Activités de Vacances), Dakar 2022.



« Le budget prévu est de 106 millions FCFA, d’après le président de l’ONCAV. C’est un budget raisonnable et comme d’habitude l’Etat du Sénégal va toujours accompagner. Je lance aussi un appel aux partenaires pour qu’ils viennent accompagner le mouvement Navétanes », a fait savoir le ministre des Sports.



Il est revenu sur le fléau qui gangrène les Navétanes. « On a mis le doigt sur deux fléaux qui sont en train de gangréner l’organisation des compétitions sportives au Sénégal, particulièrement dans la région de Dakar. C’est la violence. Nous en avons parlé et chacun doit prendre ses responsabilités, en insistant sur la formation, mais aussi sur la dénonciation pour que la justice fasse son travail. Mais aussi, il faut mobiliser les supporters pour parler des textes qui régissent le mouvement Navétanes ».



Selon Matar Ba, le démarrage des Navétanes est prévu le 5 août prochain. « Tout est fin prêt d’ici le 5 août. On pourra commencer après les élections législatives. On a parlé aussi de la durée, tout en sachant que le problème, c’est qu’il y a un déficit d’infrastructures sportives avec la préparation des ASC », a-t-il indiqué.



Préparation des phases nationales

« Les phases nationales de l’ONCAV se tiendront dans la région de Dakar. On va organiser un Conseil régional de Développement (CRD) avec le Gouverneur. Comme il y aura un CRD, le nombre de stadiers de la région de Dakar sera connu. Le mouvement Navétanes pourra les utiliser avec les forces de défense et de sécurité. Et ça ne pourra qu’aider les Navétanes à mieux organiser ses compétitions », a annoncé le ministre des Sports.