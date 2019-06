​Pierre Goudiaby Atépa passe aux aveux: «C’est moi qui ai présenté Frank Timis à Monsieur Sall »

Après avoir passé plusieurs heures à la Division des Investigations Criminelles (DIC), pour répondre aux questions des enquêteurs sur l’affaire de corruption présumée dans l’attribution des contrats pétroliers, Pierre Goudiaby Atépa s’est confié à la presse, ce jeudi. L’architecte a soutenu que c’est lui qui a présenté Frank Timis au président Wade et à Aliou Sall.



« Je ne me suis jamais caché du fait que c’est moi qui ai amené Frank Timis chez le Président Wade, et qu’également c’est moi qui ai présenté Frank Timis à Monsieur Sall (Aliou le frère du Président, ndlr). Ce que je peux vous dire, est que je n’ai touché à aucun franc. Et je ne sais pas ce qui s’est passé après. Ce n’est pas de mon ressort. Je précise que j’ai fait tout ça en ma qualité du conseiller spécial du président Wade. Et ce n’est pas la première fois que je fais venir des investisseurs au Sénégal. Par exemple les bus TATA que vous voyez c’est moi qui ai amené TATA ici. Je ne suis pas dans le Conseil d’administration de Tata ou de SENBUS. J’ai fait ce que je devais faire en tant que conseiller spécial », a indiqué Pierre Goudiaby Atépa.



Poursuivant ses propos, il précise : « Je répète que l’affaire est très sérieuse et, il y va de l’avenir économique de notre pays. Ceci dit, en dehors de ça, j’ai quand même des recommandations que je peux faire aux uns et aux autres, y compris aux autorités. À quelque chose, malheur est bon. Je pense que cet incident-là, aussi gravissime fut-il, doit pouvoir nous amener à mieux gérer l’avenir. Je souhaite que nos autorités puissent se rapprocher des pays amis comme l’Arabie Saoudite, avec Aramco, pour que nous puissions étoffer les gens qui vont négocier pour nous».