​Pikine: Plus de 250 malades mentaux errants ont été recensés

L’association Paix pour tous a recensé plus de 250 malades mentaux errants à Pikine. Et, d’après une enquête effectuée par cette organisation, la principale cause la croissance rapide de ces défaillances mentales est due à la consommation de la drogue dans la commune.



Ainsi ladite organisation dénonce "les conditions de vie de ces personnes dépourvues de discernement. Car selon elle, les malades mentaux vivent dans des conditions difficiles, sans protection, ni sécurité". « Ils sont vulnérables. Et, des personnes malveillantes peuvent les attaquer à tout moment », a soutenu l’organisation.