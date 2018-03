​Pikine : les ex-travailleurs des agences dissoutes réclament 950 millions de francs CFA à l’Etat du Sénégal

Les ex-travailleurs des agences dissoutes (FNPJ, ANEJ, ANAMA et AJEB) de Pikine réclament 950 millions de francs CFA à l’Etat du Sénégal. Is ont également dénoncé les lenteurs dans les dossiers de redéploiement des 122 ex travailleurs desdits agences dans la fonction publique.