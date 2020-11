​Plainte contre Teranga Gold: le Dg Richard Young boycotte la convocation du Doyen des juges

Le PDG de Teranga gold, qui contrôle la mine de Sabadola, respecte-t-il la justice sénégalaise ? La question mérite d’être posée. Attendu jeudi dans le bureau du Doyen des juges de Dakar, Richard Young a envoyé ses avocats qui ont argué que leur client ne pouvait pas se déplacer à cause de la pandémie du coronavirus.



Selon nos confrères du journal « Libération », Richard Young est au cœur d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Serigne Ndiaye Bouna et Ayman Fadil, associé dans la société Badr. Plusieurs milliards sont en jeu.



Pour rappel, depuis le mardi 7 avril, une plainte aurait a été déposée à Dakar sur la table du procureur de la République, contre la société Teranga Gold et son Directeur général, Richard Young, pour principalement « faux et usage de faux et escroquerie ». Ce, dans le cadre des conditions d’acquisition de la licence d’exploitation de la mine de Sabodala.



La société plaignante accuse le géant canadien et son Directeur de s’être appropriés les 13 % lui appartenant « en usant de faux et divers subterfuges alors qu’ils ont payé comptant au prix fort les actions qui appartenaient aux autres co-associés de la plaignante qui s’est rendue compte à posteriori de la grande arnaque dont elle a été victime ».