​Plan décennal de lutte contre les inondations: Lansana Gany Sakho donne ses chiffres et lance un défi à Sonko et Cie

« L’information, il faut aller la chercher là où elle est ». Tel est le message lancé par le directeur général de l'Office National de l'Assainissement (ONAS) Lansana Gany Sakho à l’encontre des membres de l’opposition dont Ousmane Sonko qui, à travers cette situation, « essaient de tromper les Sénégalais », selon lui. L’invité de l’émission Jury Du Dimanche (JDD) sur I-radio s’est expliqué sur le plan décennal (2012 – 2020), mis en place par l’actuel régime pour lutter contre les inondations, à hauteur de 764.5 milliards de F Cfa.



D’emblée, M. Sakho rappelle la nature de ce plan. « Quand vous faites un plan, vous dites que j’ai envie de dépenser 764.5 milliards de F Cfa. On n’est pas dans une linéarité dans laquelle on dit, je dois dépenser 764,5 milliards et chaque année, je dois dépenser 64.5 milliards. Ce n’est pas ça un plan. Un plan, c’est lorsque je dis « je vais dépenser en fonction de ce que je peux mobiliser », a précisé M. Sakho.



80 milliards de F Cfa dépensés pour l'assainissement



Revenant en détail sur le plan décennal de lutte contre les inondations, l’invité du JDD a informé qu’il est divisé en trois estrades. « Pour l’aménagement du territoire : 5.5 milliards de F Cfa, pour la restructuration urbaine et les relogements 483 milliards et la gestion des eaux pluviales 276 milliards de F Cfa », a-t-il détaillé. Et c’est dans ce dernier point que l’Onas, l’Agence de développement municipal et l’Apix interviennent. Il a souligné de même que dans ces 276 milliards, « l’Onas, à la date d’aujourd’hui, est à 80 milliards de F Cfa ».



L’information, il faut aller la chercher là où elle est et arrêter d'essayer de tromper les Sénégalais.



Pour répondre au leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko qui, lors d’une conférence de presse mercredi, avait déclaré suite à sa visite dans les zones inondées de la banlieue que seul 48 milliards de F Cfa des 765 milliards ont été dépensés, Lansana Gany Sakho lui lance un défi.



M. Sakho invite Sonko de venir à l’Onas dès demain lundi, avec qui il veut s’entretenir pour lui montrer pièce par pièce l’ensemble des 80 milliards de F Cfa qui ont été dépensés.



Lansana Gany Sakho appelle M. Sonko à être objectif : « Quand un pays est dans la tourmente de ce genre, qu’on laisse tomber la politique et qu’on soit objectif ».



Mieux, M. Sakho a invité tous ceux qui parlent du plan décennal sans pour autant avoir la bonne information d’aller la chercher « là où elle est, avant de parler aux populations ».



Avant de conclure : « Il faut parfois qu’on sorte de la politique et qu’on arrête d’essayer de tromper la population ».