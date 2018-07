​Plus de 500 mille nouveaux inscrits sur le fichier électoral, selon la DGE

Le Directeur de la Communication et de la Formation à la Direction générale des élections (Dge) a révélé que pour le traitement des données enregistrées, les services centraux disposaient de 2 mois. Pour Bernard Kassimir Cissé ce délai est épuisé. Ainsi, l’administration doit procéder actuellement au dépôt des listes des mouvements accompagnés des listes de rejet ainsi que des motifs de rejet dans les préfectures, les sous-préfectures, les sièges des conseils départementaux, les mairies.



Pour lui la dernière révision a enregistré au total de 495 919 mouvements ou demandes formulées dont 440 547 mouvements enregistrés sur le territoire national et 55 272 à l’extérieur du pays.



A l'en croire, à l’intérieur du pays, il y a 381 052 demandes d’inscription, 59 248 demandes de modification d’adresses électorales 58 demandes de changement de statuts 189 demandes de radiation.



Toutefois, il a tenu a signaler qu'à l'étranger aucune demande de radiation n’a été enregistrée 50 052 demandes d’inscription, 5 214 demandes de modification et 6 demandes de changement de statut.