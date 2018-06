​Polémique Makka et Bacca : les journalistes appelés à plus de responsabilité

Pour le Docteur Mamadou Ndiaye, formateur au Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information (Cesti) invite les journalistes à plus de responsabilité dans l’exercice de leur métier concernant pour le traitement de la polémique née des propos d'Idriss Seck sur le lieu de pèlerinage des musulmans.



Le spécial des médias de souligner que c’est assez dangereux de secouer certains leviers dans une société. « Parce qu’une société c’est déjà un tout. Et, à chaque fois que le débat émerge, certains s’expriment sur les réseaux sociaux et ils ne mesurent pas l’impact de leurs actes sur la société et les relations sociales », a expliqué la M. Ndiaye.