​Polémique sur le Pétro-gaz : Libre Afrique Sénégal annonce son programme de lutte pour éviter la malédiction des ressources naturelles

Libre Afrique Sénégal a annoncé son programme de lutte pour éviter « la malédiction des ressources naturelles au Sénégal sur le chemin de l’émergence ». Ayant pour mission de promouvoir la liberté et la responsabilité, la dignité humaine en Afrique francophone, l’association Libre Afrique, qui est un programme affilié à la fondation américaine Atlas Network, a fait face à la presse ce samedi, pour éclairé l’opinion publique sur les tenants et les aboutissants des différents événements de l’actualité politique, économique et sociale.



Selon le président de Libre Afrique, Magueye Sow, il s’agit d’éveiller les consciences sur les coulisses, les motivations sous-jacentes aux décisions de nos politiques, qui contrairement aux slogans, « ne servent pas toujours l’intérêt général ».



« A chaque démarrage de nos activités, nous faisons face à la presse pour parler de nos programmes d’activités. Cette année, vu la polémique qu’il y a sur la question la gestion des ressources humaines, nous avons jugé nécessaires, cette année, d’envisager d'aborder des thématiques qui ont traits à la gestion des ressources naturelles. Nous organisons des caravanes de la liberté où l’on va à la rencontre des étudiants au niveau des campus à fin de les sensibiliser à un nouveau regard sur les problématiques ainsi que les solutions idoines, loin de toute idéologie ou dogmatisme véhiculé par les propagandes officielles », a déclaré M. Sow.



Pour Aliou Ndiaye, conseillé du président Libre Afrique Sénégal, « par le passé nous avons mené beaucoup d'activités et cette année nous avons envisagé d'aborder des thématiques sur la gestion des ressources humaines. Et d'autres thématiques qui vont venir sous forme de séminaire. Notre encrage, c’est des questions de liberté, de paix, des question très actuelles. Nous sommes une ONG, et nous sommes là, pour promouvoir des question de paix et de liberté. Nous voulons éviter la malédiction de ses ressources humaines, telque le pétrole, le gaz, le zircon, fer... ».