​Polémiques des Bleus à l’Elysée : Laura Flessel recadre Vikash Dhorasoo

Avant cette mise au point, Dhorasso, retraité des terrains et désormais consultant, s'était joint au mouvement de protestaton critiquant le dispositif mis en place au retour des Bleus en France afin de présenter le trophée de la Coupe du monde aux supporters français. «Des centaines de milliers de Français auront savouré les miettes de la célébration d'hier alors qu'ils attendaient depuis plusieurs heures sur les Champs-Elysées et devant le Crillon, au profit d'une Garden Party à l'Elysée... Le ruissellement, même dans le foot donc. Triste.», avait-il tweeté.



