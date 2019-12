​Police : le ministre de l’Intérieur annonce le recrutement de 1.000 éléments

Le ministre sénégalais de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé dimanche le recrutement de 1.000 nouveaux policiers et la création de commissariats dans les 45 départements du pays.

« Nous sommes sur le point de recruter 1.000 autres éléments avant la fin de l’année afin d’améliorer la sécurité », a-t-il dit lors de l’examen du budget 2020 du ministère de l’Intérieur, à l’Assemblée nationale.Il a ajouté que depuis 2012, Macky Sall a fait beaucoup d’efforts en termes d’effectifs et de matériels pour les forces de défense et de sécurité. La Police a recruté beaucoup d’éléments.Par ailleurs, M. Ndiaye a révélé aux députés que son ministère entend faire en sorte que la Police soit présente dans les 45 départements du Sénégal. « Aujourd’hui, la Police est dans 22 départements. On va les densifier. Nous sommes en train de discuter avec le président de la République sur un plan de construction d’infrastructures », a fait savoir Aly Ngouille Ndiaye.Il a promis le renforcement des dispositifs au niveau des frontières. Le ministre de l’Intérieur a annoncé que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers recevra en 2020 du matériel d’un coût de 75 milliards de francs CFA. Sur un autre registre, Aly Ngouille, a affirmé l’option de construire des préfectures et sous-préfectures dans plusieurs localités du pays.