​Poliomyélite au Sénégal: plus de 2,5 millions d’enfants seront vaccinés en trois jours

Alors qu’elle avait été déclarée vaincue, la poliomyélite a refait surface. Causée par un entérovirus humain, cette maladie est très contagieuse et grave, d’autant que le virus peut envahir le système nerveux et provoquer une paralysie.



Il n’existe pas un traitement. Le seul moyen est la prévention, notamment la vaccination. Raison pour laquelle le Programme Elargi de Vaccination (Pev) a initié une campagne de vaccination à l’intention des enfants âgés de 0 à 5 ans. Ainsi, plus de 2,5 millions enfants ont été ciblés pour être vaccinés en trois jours.



Selon Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du Pev, des cas humains ont été recensés dans 06 régions, à «Dakar, nous avons le virus dans l’environnement, mais il n’y a pas eu de cas humains. Les régions touchées sont Diourbel (qui a enregistré des cas), Thiès, Louga, Fatick, Matam et Kaolack. Cette campagne permet de vacciner ceux qui n’ont pas été vaccinés, mais aussi de renforcer l’immunité de ceux qui ont été déjà vaccinés», explique Dr Badiane qui table sur la stratégie du porte-à-porte.