​Politique d'emplois 2023 : une enveloppe triennale de 450 milliards débloqués par l’Etat pour le programme XEYU NDAW NI

Ils sont nombreux à venir répondre présent à l'appel de Pape Malick Ndour ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi à la journée de partage sur les résultats du programme '' Xëyu Ndaw ni'', suivi de sa politique d'emploi 2023. Cette rencontre a été présidée par le Premier ministre Amadou Ba qui a déclaré qu’une enveloppe triennale de 450 milliards a été débloquée par l’Etat pour ledit programme.



« C'est avec une grande fierté et une immense satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui pour faire le bilan des réalisations du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes lancé par le président de la République Macky Sall, il y a deux ans... Le programme XEYU NDAW NI est mis en œuvre par plusieurs départements et structures et est doté d'une enveloppe triennale d'un montant global de 450 milliards sur la période 2021-2023 et organisé autour de 5 piliers que sont : le recrutement spécial, les projets publics d'intérêt communautaire, les projets d'investissement public à haute intensité de main-d'œuvre, les mesures de soutien à l'initiative privée, et les réformes pour disposer des informations à temps et mieux ajuster les interventions en fonction des besoins et attentes », a déclaré Amadou Ba.



S’adressant à la jeunesse, l’ancien ministre des Finances note : « Je m'adresse à vous aujourd'hui, également, avec une mission importante : celle de vous encourager à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Le président de la République a lancé cet ambitieux programme d'insertion des jeunes pour aider à la signature de 377 conventions, ce qui correspond à un taux de réalisation de 71%. Le Programme vise également la formation aux métiers à travers le 3FPT, sur un objectif initial de 70 000 jeunes à former, le programme a fait bénéficier à 31 188 jeunes de formations sur divers métiers, soit un taux de réalisation de 45%. Pour ce qui est du pilier financement-entrepreneuriat- autonomisation pour lequel intervient la DER/FJ, à travers le nano crédit et l'appui aux secteurs et métiers, un volume global de financement de 23 milliards en 2021 et 22 milliards en 2022 a été exécuté et a permis de toucher 141 700 bénéficiaires, sur un objectif de 228 098, soit un taux de réalisation de 62% ».



Mieux précise Amadou Ba, « l'évaluation du Programme XEYU NDAW NI a également permis de constater que sa mise en œuvre par les différentes structures rencontre un certain nombre de contraintes ou difficultés relatives notamment : la jeunesse, de l'urbanisme, l'assainissement, le tourisme, la sécurité. S'agissant de la composante Projets publics d'intérêt communautaire, le PROMOVILLES et l'AGETIP avaient chacun un objectif de 2 000 jeunes à recruter. On note que 1 453 jeunes ont été recrutés par PROMOVILLES, soit 73% et 2 374 jeunes pour l'AGETIP soit plus de 100%. Pour ce qui est de l'entretien courant des routes non classées, pour un objectif de 11 150 emplois visés, l'exécution du programme entre 2021 et 2022 a permis de générer plus de 25 000 emplois. Au niveau territorial, les recrutements au titre des projets publics d'intérêt communautaire ont été faits dans les 45 départements saufs pour PROMOVILLES. En effet, pour ce dernier, seules les régions de Dakar, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Kédougou sont concernées ».



Parlant de la Composante « Emplois Aidés », mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse, à travers la Convention nationale Etat-Employeur, le ministre déclare que cela « vise à faciliter et à promouvoir l'insertion des jeunes à travers un mécanisme de partage des charges entre l'État et les entreprises signataires. Sur un objectif initial de 20 000 contrats, 14 150 emplois sont déjà effectifs à la faveur de l'évaluation à mi-parcours du programme est une étape et apporter des efficacités cruciales pour mesurer son efficacité ajustements pour s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés ».



Ainsi, concernant la composante Recrutement spécial, le PM soutient : « Sur un objectif initial de 65 000 emplois à créer, un total de 66 243 emplois, toutes les structures confondues, a été exactement créé, à ce jour, soit un taux d'exécution de 102%, dans les secteurs de l'éducation, des sports, de la santé, de l'environnement, de était urgent d'agir. Et c'est ce qu'a fait le président de la République Macky Sall. Grâce à ce programme, des milliers de jeunes ont pu bénéficier d'une formation professionnelle de qualité et trouver un emploi stable et rémunérateur ».