​Politique : le vice-coordonnateur de l’APR en Suisse rejoint Idrissa Seck

C’est le divorce entre le vice-coordonnateur des « Apéristes» de Suisse et Macky Sall. Dans les colonnes de «Vox Populi», Jacob explique ses raisons.



« J’ai été reçu par Idrissa Seck à ma demande. On a longuement discuté du pays et je lui ai fait part de mon intention de venir travailler avec lui. Le discours de Macky Sall qui m’avait séduit, c’est ce même discours que je n’ai pas trouvé dans les actes. C’est-à-dire un Président qui met en avant la patrie. C’est tout le contraire. Ici, c’est le parti avant la patrie ».



Cheikh Yacoub Dramé se définit comme «un transhumant idéologique». Car pour lui « je préfère lâcher le Président Macky Sall au moment où il est au faite de sa puissance. Mon choix d’adhérer au « Rewmi » n’est pas un choix calculé. C’est une décision mûrement réfléchie, un choix extrêmement lucide. Idrissa Seck a beaucoup souffert du fait de nombreuses désinformations sur sa personne ».



Avant de conclure «c’est un homme aux compétences avérées. Il faut que les Sénégalais sachent cela. Nous irons partout pour prêcher la bonne parole. J’appelle tous les Sénégalais à soutenir la candidature d’Idrissa Seck ».