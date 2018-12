​Ponction des salaires des grévistes : And Gueusseum corse la lutte et annonce une marche le 19 décembre

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas/Sutsas-Sudtm)-"And Gueusseum" vont envahir les rues le 19 décembre ce, pour protester contre les ponctions sur les salaires de ses membres.



Le coordonnateur dudit syndicat, Sidya Ndiaye de marteler dans les colonnes de Sud Quotidien : «Nous sommes un syndicat reconnu, nous avons suivi toutes les procédures pour aller en grève. Nous allons faire une marche de protestation le 19 décembre pour leur montrer que, malgré les ponctions, nous sommes là debout, imperturbables, que la plateforme And Gueusseum est là et résiste.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a exhorté le ministère des Finances et du Plan à procéder à la coupe des salaires des membres d'And Gueusseum pour les mois de novembre et décembre 2018.