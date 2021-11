​Pour cambrioler la station Total où il travaille, Mouhamadou Moustapha Diaw sollicite l’aide d’un lutteur qui finit par le dénoncer

Le pompiste Mouhamadou Moustapha Diaw a atterri hier mercredi devant le tribunal d'instance des Flagrants délits de Dakar pour des faits de tentative de vol. Ce prévenu, qui a été dénoncé par le lutteur Mamadou Diallo, avait mis en place un plan pour cambrioler la station Total de Cambérène où il travaillait.



Mouhamadou Moustapha Diaw avait ourdi un plan pour s'emparer des recettes de la station Total dans laquelle il travaillait. Pour l’exécution de son plan, le jeune pompiste avait sollicité l’aide du lutteur Mamadou Diallo alias Kara. S'étant rapproché de celui-ci, il lui avait proposé de s'allier moyennant une somme de 2 millions F Cfa afin de cambrioler la station Total.



Finalement, le lutteur s’est rendu à la police pour les informer du plan de Mouhamadou Moustapha Diaw, révèle "Les Echos". Face aux enquêteurs, il a révélé que son rôle dans le plan consistait à agresser Modou Faye pompiste à la station Total de Camberéne et qui détenait toujours des sommes faramineuses en plein travail. « Il s’attendait à ce que je l’agresse pour prendre la clé du comptoir. Avant de me promettre 2 millions de Fcfa du butin », a renseigné Mamadou Diallo.



Toujours dans sa narration des faits, il poursuit : « Et lorsque j'ai divulgué son plan à Modou Faye, il n’y croyait pas. C'est là que j'ai contacté Mouhamadou Moustapha Diaw devant lui et deux autres témoins. Ces derniers ayant porté plainte contre lui, les enquêteurs m'ont convoqué et entendu. Il a été arrêté avant l’exécution de ce plan ».



Entendu à son tour, Mouhamadou Moustapha Sow a justifié ses agissements par les difficultés auxquelles il est confronté. Le conseil constitué pour la défense des intérêts de la station Total a réclamé le franc symbolique même s'ils n'ont pas subi de préjudice. Le procureur a souligné dans son réquisitoire que l'association de malfaiteurs n'est plus délictuelle, mais criminelle même s'il s'est reporté à la sagesse du tribunal à propos de la peine. Il a aussi révélé que le prévenu a posé des actes préparatoires. Soulignant qu'il n'y pas de commencement d'exécution, ni d'acte matériel posé, la défense a sollicité la relaxe du mis en cause.



Délibéré le 19 novembre prochain.