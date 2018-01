​Pour la réussite du Pse, Cheikh Kanté en quête de bénédictions auprès des chefs religieux

Dans le cadre la réussite du programme du Plan Sénégal émergent (Pse), le ministre chargé dudit programme a effectué une tournée auprès des chefs religieux du Sénégal, afin de requérir leur bénédiction pour la bonne marche du programme de politique économique et sociale du gouvernement.



A Touba, Cheikh Kanté a également souligné à cette occasion que ‘’quand le Président Macky Sall m’a confié la direction générale du Port autonome de Dakar, vous m’avez accompagné par vos prières. Aujourd’hui, je suis revenu, en ma qualité de ministre, pour avoir votre bénédiction".



Ainsi, M. Kanté a été reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et le porte-parole de ce dernier, Sergine Bassirou Abdou Khadre, et le khalife général des Baye Fall, Sergine Cheikh Dieumb Fall, qui ont prié pour la réussite du PSE.

Par ailleurs, le porte-parole du khalife Mame Bou Mamadou Kounta de Ndiassane, Ahmad Bachir Kounta, a assuré Cheikh Kanté du soutien de sa famille. Nous renseigne Aps.



Dans la même dynamique le khalife de Thiénaba, Serigne Ahmet Tidiane Seck a par ailleurs rassuré l’ancien directeur du Port autonome de Dakar. A cet effet, le saint homme a conseillé M. Kanté de regarder devant lui et continuer à travailler. Car, selon lui ce dernier a toujours accordé beaucoup d’importance à ses fonctions.