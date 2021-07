​Pour rallier la France, elle se procure de faux passeports à 5,4 millions Fcfa

La ressortissante ivoirienne qui s’était faite confectionner de faux documents en changeant son identité et celle de sa fille de 7 ans, a été arrêtée le 15 juillet dernier, à l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), par la police des frontières.



Selon L’Observateur, Kh. Diakité s’est présentée, en compagnie de sa fille, A. Maiga, avec de des passeports aux noms de Awa Diagne et Fatoumata Sall. Après vérification, l’agent contrôleur a constaté que leurs passeports, visas et leurs tests de Covid étaient tous faux.



La mère a déclaré que les documents de voyage lui ont été fabriqués par un certain Momo, habitant à la résidence Zeyna de Hann Maristes. Se déplaçant à Maristes, les policiers n’y trouvent pas le présumé faussaire. Alors, la mère et sa fille ont été déférées devant le parquet de Dakar.



La mère a été placée sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux dans un document administratif. Sa fille a été confiée à la direction de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo).



Face au juge, Kh. Diakité a plaidé coupable et sollicité la clémence. Dans ses explications, elle indique que les deux passeports sénégalais lui auraient coûté 5,4 millions Fcfa.



Le procureur a requis l’application de la loi. La défense a plaidé la clémence du tribunal. Délibéré le 28 juillet prochain.