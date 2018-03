​Pour troubles à l’ordre public : Assane Diouf face au juge d’instruction ce mardi

Après plusieurs semaines de détention préventive, Assane Diouf va se présenter devant le magistrat chargé de son audition dans le fond du dossier. En effet, M. Diouf, qualifié ‘’d’insulteur public n°1’’ va devoir s’exprimer sur les propos virulents tenus à l’encontre de certaines autorités étatiques et religieuses, par le biais des réseaux sociaux.



Ses avocats avaient fait une sortie médiatique pour dénoncer le traitement réservé à leur client. Ces derniers avaient soutenu que le juge Samba Sall en charge du dossier, n’avait pris aucun acte d’instruction et que les infractions retenues contre Assane Diouf n’étaient pas établies.



Arrêté depuis novembre 2017 par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), pour troubles à l’ordre public, insulte par le biais d’un système informatique, outrage à un ministre du culte et diffamation. Assane Diouf sera édifié sur son sort ce mardi.