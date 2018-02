​Pour une paix définitive en Casamance: Les acteurs appelés à ne pas tomber dans le piège de la tentation.

Lors de la cérémonie de clôture de la fête patronale de la Paroisse de Saint Jean de l’Evangéliste de Sédhiou, Abbé Bernard Demba Boiro a appelé les acteurs du processus de paix définitive en Casamance à continuer sur cette lancée et de ne pas céder dit-il à la tentation encore moins à la manipulation.



Selon le religieux l’église a toujours voulu que la paix s'installe défensivement au Sénégal. « L’église a un message de réconciliation des cœurs pour que la paix soit avec tout le monde. Cette réconciliation va garantir la pérennité du processus de paix définitive en Casamance», a-t-il déclaré.



Revenant sur le massacre de Boffa-Bayotte, Abée Demba Bernard Boiro a également exprimé ses regrets avant de présenter ces condoléances aux familles des victimes.



«Dernièrement nous avons assisté à des moments regrettables survenus le 6 janvier 2018 dans la forêt de Boffa-Bayotte. Et, nous avons fait beaucoup d’efforts pour obtenir cette paix définitive. Le message que je vais lancer est de ne pas tomber dans l’esprit des manipulateurs. Et, de continuer à travailler pour la paix en Casamance avec les acquis qui sont déjà là. Mais également à lutter pour une paix définitive chez nous », a fait savoir le Curé de la Paroisse de Saint Jean de l’Evangéliste de Sédhiou.