​Poursuivie pour délit d’avortement, M. S Diop âgée de 14 ans sera édifiée sur son sort le 8 mars

A peine âgée de 14 ans, M.S. Diop a fugué de chez elle à la vielle de la Korité de 2017, et a commencé à errer sous le pont de l’Emergence. Un lieu où elle a fait connaissance avec Diodio Camara qui l'a conduit chez elle à ‘’Grand Yoff’’, où elle a rencontré Alpha Sarr, tailleur de son état. De cette connaissance naquit une relation amoureuse. Et, malgré son jeune âge, elle entretenait des rapports sexuels avec son copain sans protection.



Elle a fini par contracter une grossesse non désirée. Elle s’en est ouverte à la maman de sa copine. Et cette dernière a considéré que la jeune fille était trop petite pour porter un enfant. Sur ces entrefaites, M.S. Diop et sa copine sont parties acheter une plaquette de cinq comprimés que la fillette a bus, avant d’introduire le reste dans sa partie intime. Ce qui a déclenché l’avortement.



Acheminé au Centre de Santé de Nabil Choukair, les agents de ladite structure ont par la suite prévenu les limiers des Parcelles assainies, qui ont fait état de l’interruption volontaire de grossesse. C’est ainsi que M.S. Diop, Diodio Camara et Seynabou Barry ont été arrêtées. Devant la barre la fillette a reconnu les faits tandis que les acolytes ont campé dans la dénégation.