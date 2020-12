​Pratiques illégales à Mbacké : un Chinois et 6 femmes sénégalaises arrêtés

Un Chinois et 6 femmes sénégalaises séjournent depuis hier jeudi, à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Mbacké. Ils ont été arrêtés par la police sur ordre du Procureur. Selon nos confrères de Walf radio, le chinois et ses complices avaient installé quatre machines de jeu dans les quartiers Gawane et Escale pour pousser les jeunes à s’adonner à leur activité illégale.



Informé de la situation, le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête. Ainsi, ils ont été arrêtés et placé sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour ouverture et exploitation d’un établissement de jeu de hasard et d’un débit de boisson sans autorisation. Une maison close située vers Kaffrine a été fermée. Le propriétaire et le gardien ont aussi été arrêtés. Les prostitués qui étaient en règle renvoyées vers leur ville d’origine.