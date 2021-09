​Premier League : Sadio Mané inscrit son 100e but avec Liverpool

Titulaire avec les Reds, Sadio Mané vient de battre un record face à Crystal Palace. L'attaquant de Liverpool efface le record de Robin van Persie (ancien attaquant d’Arsenal), qui avait marqué 8 fois de suite contre le même adversaire. Le N.10 des Reds devient le seul joueur de la Premier League à avoir marqué plus de 9 fois consécutive contre le même adversaire.



Pour son 100e but, le sénégalais n'ayant eu qu'à pousser au fond des filets un ballon relâché par le gardien adverse après une frappe de son coéquipier (1-0, 44e).



Les Reds ont finalement gagné 3-0 grâce à deux autres buts de Salah et Naby Keita.