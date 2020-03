​Premier jour de couvre-feu à Mbour : 26 personnes interpelées, une dizaine de véhicules mise en fourrière

Le respect du couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus par le Président Macky Sall, est entré en vigueur depuis ce mardi 24 mars 2020. Il est assorti d'un couvre-feu de 20 h à 06 h du matin. Les récalcitrants de Saly et Mbour en ont subi les conséquences.



En effet, les hommes du Commissaire Madibou Leye, qui ont opéré toute la nuit, ont mis la main sur 26 individus. 15 personnes arrêtées pour non-respect de règles administratives, 7 pour usage et détention de chanvre indien, et 4 autres pour ivresse publique manifeste. 13 véhicules ont été mis en fourrière, 74 pièces (permis de conduire, cartes grises etc.) ont été également saisies.



Selon le commissaire Leye, 145 éléments du Groupement mobile d’intervention et du Corps urbain ont été déployés cette nuit. Non sans préciser que le grand marché de Mbour a été fermé depuis hier à 18 heures et les forces de sécurité seront déployées sur les lieux tous les jours jusqu’au petit matin, livre nos confrères de la radio Sud fm.