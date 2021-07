​Préparatifs Afrobasket masculin 2021 : Deux « Lions » testés positifs à la Covid-19 (Fédération)

Deux basketteurs sénégalais convoqués pour le démarrage de la deuxième phase de préparation de l’Afrobasket 2021, ont été testés positifs au Covid-19, annonce la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB), dans un communiqué.



"Suite aux tests effectués avant le démarrage du camp, deux sont revenus positifs et présentent des charges virales faibles", écrit la FSB.



Elle indique que les « Lions » du basket-ball ont démarré jeudi leur regroupement à l’hôtel Radisson Blu de Dakar et effectueront leurs entraînements au Dakar Arena de Diamniadio.



En juin, l’équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal avait déclaré forfait au Tournoi de qualification olympique de Belgrade (Serbie).



Elle avait enregistré en son sein des cas de Covid-19, ce qui l’avait mise "dans l’impossibilité" de participer à ce tournoi.



Le sélectionneur des Lions du basket-ball, Boniface Ndong, a publié mardi, une liste de 17 joueurs pour la deuxième phase de la préparation à l’Afrobasket 2021, qui se tiendra du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali (Rwanda).



Les "Lions" du basket qui courent derrière un nouveau sacre depuis 1997, sont logés dans la poule D de l’Afrobasket, en compagnie de l’Ouganda, du Cameroun et du Soudan du Sud.