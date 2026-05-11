​Préparatifs JOJ 2026 : le message fort du Président Faye depuis Nairobi

À l'occasion du Africa Forward Summit à Nairobi, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'ambition continentale des prochains JOJ. Il a souligné que l’année 2026 marquera un tournant historique avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Dakar, le premier événement olympique sur le sol africain.



« C’est l’Afrique qui accueille, mais c’est Dakar qui célèbre », a martelé le chef de l’État, précisant que cette compétition doit être un « cadre de partage des valeurs de l’olympisme » articulé autour de la fraternité et de la paix.



Au-delà du symbole, le Président a insisté sur l’impact économique immédiat, révélant que les chantiers de rénovation et de construction mobilisent déjà « près de 132 000 personnes », tout en favorisant une « démocratisation de la pratique sportive » par la décentralisation des infrastructures au cœur des communes sénégalaises.



Dans une perspective de transmission, Bassirou Diomaye Faye a mis en avant l'importance de « l’héritage infrastructurel » et du « savoir-faire acquis » grâce à une collaboration internationale étroite, saluant au passage le soutien de la France sur les enjeux sécuritaires.



Le Président a profité de cette tribune pour lancer un appel vibrant à la jeunesse et aux femmes du continent afin qu’ils s’approprient ce rendez-vous mondial.



En prélude aux joutes sportives, Dakar réaffirme son leadership diplomatique en annonçant l'accueil du deuxième sommet sur le « financement durable du sport », une étape cruciale pour pérenniser les investissements dans le secteur.



Pour le Président Faye, l'objectif est de transformer cet événement en une véritable « fête sportive africaine mais aussi mondiale », capable de renforcer durablement la cohésion sociale à l'échelle du continent.