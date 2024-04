​Préparatifs du 83e 'daaka' : le nouveau ministre de l'Intérieur exige l'application des engagements pris par les différentes parties prenantes

Le nouveau ministre de l'Intérieur a dirigé la réunion de la 83e ‘’daaka’’, au cours duquel toutes les dispositions ont été prises par les différents chefs de service et les autorités administratives pour le bon déroulement de l’événement. Jean Baptiste Tine, a donné des instructions fermes pour le respect des engagements pris et arrêté pour ce pèlerinage annuel de la cité religieuse de Médina Gounass située dans le département de Vélingara.



« Aujourd’hui, il s'agit pour moi d'évaluer avec les ministères des secteurs impliqués l'état de mise en œuvre des engagements qui ont été pris et d'apporter des mesures correctives aux difficultés identifiées », a-t-il notifié aux différents ministères et services publics décentralisés concernés.



Selon lui, la distribution de l’eau à Médina Gounass est la question la plus préoccupante en raison de la présence de milliers de pèlerins. Les services hydrauliques ont assuré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de la finalisation, avant l’événement, d’un nouveau réseau d’adduction d’eau de 15 kilomètres, cinq cents compteurs seront installés à Médina Gounass pour permettre aux pèlerins et aux ménages de cette ville d’avoir accès à l’eau courante.



« (…). Veuillez au respect des engagements. Au gouverneur de la région de Kolda d'assurer le suivi des décisions arrêtées à l'occasion de cette réunion nationale. Et enfin au secrétariat général en rapport avec les directeurs généraux de l'administration territoriale d'assurer le suivi quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées et au niveau central et territorial. De me rendre compte régulièrement, en mettant l'accent sur les éventuelles difficultés. Et ce, jusqu'à la fin du Daaka », a déclaré Jean-Baptiste Tine.



Cheikh Ahmadou Tidiane Kébé, vice-président du comité d’organisation du “daaka”, s’est réjoui du niveau d’exécution des engagements pris par les pouvoirs publics. Il exhorte les pèlerins à ne pas utiliser des bonbonnes de gaz, pour éviter les risques d’incendie.