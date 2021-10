​Préparation contre la Namibie : 8 « Lions » se sont entraînés

Initialement prévu au stade Lat Dior de Thiès, le premier galop d’entrainement des "Lions" s’est déroulé finalement lundi dans leur camp de base à Diamniadio. Seuls 8 « Lions » ont répondu présent : Saliou Ciss, Habib Diallo, Ismaila Sarr, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Famara Diédhiou, Keita Baldé et Ibrahima Mbaye, informe le quotidien sportif « Stades ».



Cette séance, basée sur un travail avec vélo et jeu avec ballon, a été supervisée par le sélectionneur Aliou Cissé et son staff. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seyni Dieng, Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Cheikhou Kouyaté Fodé Ballo-Touré, Krépin Diatta, Nampalys Mendy, Boulaye Dia et Bamba Dieng ont rejoint la Tanière. Le reste du groupe devait rallier avant le galop de ce mardi.



Sadio Mané et ses coéquipiers vont effectuer une séance d’entrainement ouverte à la presse, ce mardi à partir de 17 heures au stade Lat Dior.