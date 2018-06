​Présence de médicaments cancérigènes au Sénégal : Le Directeur de la Pharmacie dément

Le président de Prometra International a fait de graves révélations. Eric Gbodoussou de révéler que «l’Afrique est la poubelle du monde en ce qui concerne les médicaments. Et, il y a plus de 400 médicaments interdits de vente en Europe et aux Usa parce que ces médicaments contiennent du parabène (des conservateurs cancérigènes), qui sont en vente dans nos pharmacies. Et, ils sont en ventes officiellement au Sénégal».



Le Directeur de la Pharmacie et du médicament, Professeur Mamadou Makhtar Dièye qui rejette en bloc ces allégations, demande à Eric Gbodoussou d’apporter les preuves.



«Impossible, impensable ! Car, le Sénégal dispose d’un système pharmacovigilance», s’exclame le Directeur de la pharmacie et du médicament, Pr Amadou Mokhtar Dièye, interrogé par la Rfm.