​Présidentielle 2019 : La Com' de Robert "Françafrique" Bourgi pour Macky

La mission principale de Robert Bourgi semble être de faire croire à l'opinion sénégalaise que l'actuel chef de l'Etat va remporter le scrutin du 24 février 2019. Ce "prostitué" intellectuel au service de la Françafrique, utilise encore ses réseaux pour tirer profit de l'appétit de pouvoir des dirigeants africains. Et cela semble toujours marcher



Après avoir qualifié le président du parti Rewmi, Idrissa Seck d’«homme du passé », Me Bourgi minimise le candidat du Pds Karim Wade. Selon lui, «si Karim Wade a pour idée de se présenter un peu plus tôt, un peu plus tard, à la Magistrature suprême, je peux moi-même le battre».



Parce que, explique l’ancien conseiller de Me Abdoulaye Wade, «Karim est moins Sénégalais qu’un étranger dans ce pays. Il est le fils de son père, mais il n’est pas Sénégalais. Je ne pense pas qu’il parle la langue, même s’il l’affirme. Je pense qu’il parle le Wolof comme vous parlez le Russe (il s'adresse au journaliste qui a réalisé l'interview). J’ai 73 ans, je ne sais pas si je vivrais longtemps, mais je ne verrais pas Karim Président».



L'avocat de révéler qu' :« au fond, beaucoup de cadres du Parti démocratique Sénégalais (Pds) sont prêts à rejoindre la mouvance présidentielle. Il faut un rassemblement au Sénégal, au lieu d'aller à l'éclatement de la vie politique».



Khalifa Sall : "Sans ses problèmes, serait un candidat potentiel"

«Khalifa, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, serait un adversaire plus conséquent pour le Président Macky Sall que Karim Wade et Idrissa Seck. Mais pas maintenant. Je ne vois pas le Président Macky Sall être battu, Je ne l'imagine pas. (…) Sur le plan politique, de la pesée politique, Khalifa Sall, ferait un meilleur candidat que Karim Wade».



Robert "Françafrique" Bourgi révèle également dans le même entretien que Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade se sont rencontrés récemment. "Je pense qu’ils se sont vu et parlé, il y a quelque temps . Macky s’est manifesté, cela grâce à l’affection, l’estime, le respect qu’il a pour moi", a-t-il confié avant de persister : "Il y a des contacts entre eux". L'avocat indique que la rencontre entre les deux hommes remonterait à l’anniversaire des 90 ans de Me Wade.