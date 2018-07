​Présidentielle 2019 : Sonko promet un programme sans précédent et se proclame...

A l’occasion du lancement de la section locale de son parti Pastef/Les patriotes aux HLM grand Yoff, Ousmane Sonko a promis à ses militants un programme sans précédent pour la prochaine élection présidentielle.



«Je vous le promets, je vais présenter aux Sénégalais, un programme dont ils n’ont jamais entendu parler. C’est vrai que chez nous, on parle trop de compétences, mais je peux vous dire qu’il n’y a pas un homme politique plus compétent que moi, il n’y en a pas», s’est-il déclaré. Avant de souligner que «le Sénégal est facile a développé, ce n’est pas compliqué».



Le leader du Pastef informe par la même occasion, qu’il a entamé une sériée de discussion avec certains partis de l’opposition en vue d’une coalition pour la Présidentielle de 2019. «Nous allons nous unir et créer le rapport de force. C’est ce qu’il faut pour que Macky Sall perde l’élection présidentielle. Et, pour qu’il quitte en fin le palais», avance-t-il.



Ousmane Sonko de répondre à ses détracteurs : «Pastef n’est pas un petit parti comme le pensent certains, parce que», souligne-t-il, «il est connu partout au Sénégal, dans les 45 départements mais aussi en Asie, en Europe, en Amérique et ailleurs. Pourtant, c'est paradoxe parce que je n’ai jamais quitté ce pays», rappelle-t-il.