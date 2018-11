​Présidentielle 2019: Thierno Alassane Sall appelle les acteurs à ne pas décevoir les Africains

Le leader de la République des valeurs (Rv) Thierno Alassane Sall, a appelé les tous les acteurs politiques « de faire de sorte que cette fois-ci, à la sortie de l’élection, les Africains qui ont toujours manifestés du respect et de la considération à notre égard ne soient pas déçus », à trois mois du scrutin présidentielle au Sénégal.



« En Afrique, on respecte notre pays par sa tradition démocratique, je voudrais demander à tous de faire de sorte que cette fois-ci, à la sortie de l’élection, les Africains qui ont toujours manifestés du respect et de la considération à notre égard ne soient pas déçus », lance-t-il.



Par ailleurs, Thierno Alassane Sall a demandé au président Macky Sall de faire ce qui est meilleur pour le pays, s’il a une bonne idée, car il n’a pas besoin d’attendre après les élections, en allusion aux déclarations du chef de l’Etat sur l’amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall.



« Si véritablement il (Macky Sall) est aussi animé que tous les acteurs de cette volonté de paix, c’est ici et maintenant qu’il faut prendre les dispositions nécessaires pour apporter les détentes », a-t-il estimé.