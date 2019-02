​Présidentielle 2019 : l’Institut Panos outille les journalistes sur les questions "genre"

Dans le cadre de son projet « Femme : Occupez les Médias ! » (FOM), l’institut Panos en collaboration avec l’Appel, s’est lancé dans une formation de deux jours, du vendredi 01 et samedi 02 février, pour renforcer la capacité des journalistes-reporters dans le traitement des sujets sensibles liés au genre.



«Cet atelier a pour but d’outiller les journalistes afin qu’ils produisent des papiers de qualités sur les sujets de reportage sur le genre», a déclaré Ibrahima Lissa Faye, président de l'Appel.



L’atelier, ouvert ce vendredi, a été l’occasion pour les panélistes et les participants qui sont au nombre de 15 et dont la plupart, sont des femmes, d’échanger sur bon nombre de questions notamment sur la place de la femme dans les médias. D'autres sujets comme le traitement des informations liées au viol et à la sexualité ont été longuement discutés.



Durant les débats, les formateurs ont dénoncé la façon dont certains sujets notamment les cas de viol sont traités dans les médias avec l’utilisation des stéréotypes. Ils invitent à cet effet, les journalistes à parfaire leur écriture et à mettre plus de sérieux et de professionnalisme dans le travail afin d’éviter de heurter la sensibilité. Ces derniers sont aussi appelés à s’intéresser d’avantage sur les questions telles que l’orientation sexuelle, la sexualité, qui s’avèrent être des sujets « tabous » dans la société sénégalaise.



La session va prendre fin, demain, samedi 02 février avec une rubrique intitulée « Réunion de rédaction», ce, pour permettre aux journalistes de choisir des sujets de reportage sur le genre qu’ils traiteront durant la campagne électorale.