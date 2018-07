​Présidentielle 2019 : la caution fixée à 30 millions de F Cfa

La caution qui s’élevait à 65 millions de F Cfa à la présidentielle de 2012, est désormais fixée à 30 millions de F Cfa. Désormais chaque candidat pour la magistrature suprême devra mobiliser ce montant pour espérer être de la course. Et, s’il atteint 5% des voix au scrutin, sa caution lui sera remboursée. Au cas échéant, il la perd.



Avec la loi sur le parrainage votée à l’Assemblée nationale et approuvée par le Conseil constitutionnel, les candidats devront aussi réunir au moins 50 000 signatures de Sénégalais inscrits sur les listes électorales.