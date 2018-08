​Présidentielle au Mali: l'annonce des résultats prévue pour ce jeudi matin

Initialement annoncée pour mercredi, la publication des résultats provisoires complets du second tour de la présidentielle devrait avoir lieu ce jeudi 16 août, au ministère malien de l'Administration.

Sauf nouveau changement de dernière minute, c’est ce jeudi 16 août que seront publiés les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, les procès-verbaux attendus des trois dernières localités sont arrivés à Bamako.



La presse d’Etat, qui aura l’exclusivité de la diffusion de ces résultats, apprête son matériel. C’est le ministre malien de l’Administration territoriale Mohamed Ag Erlaf qui donnera notamment le nom du vainqueur, du vaincu, le taux de participation, et les autres chiffres issus des travaux de la Commission nationale de centralisation des résultats.



De cette commission, le représentant du candidat Soumaïla Cissé a déjà claqué la porte en dénonçant « des résultats issus de bourrages d’urnes ». Le même discours a été tenu ce mercredi 15 août au soir devant la presse, par la coalition qui soutient le candidat Soumaïla Cissé.



La communauté internationale suit de très près la situation. Ses principaux représentants à Bamako, la mission de l’ONU, l’Union européenne, l’Union africaine, la Cédéao, ont rendu public un communiqué dans lequel, ils réclament un processus postélectoral « calme et respectueux ».



Que ce soit le camp présidentiel ou le camp de l'opposition, les deux crient à la victoire, mais ce n'est pas vrai, il n'y aura pas deux vainqueurs ! Ça c'est du tapage politique. Il faut patienter et attendre les résultats.