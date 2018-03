​Présidentielle au Sierra Leone: le second tour s'annonce très indécis

En Sierra Leone, le second tour de l'élection présidentielle initialement prévu le mardi 27 mars a finalement lieu ce samedi 31 mars. Un second tour qui s'annonce très indécis entre le candidat du pouvoir, Samura Kamara, homme lige du président sortant Ernest Bai Koroma, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Maada Bio, arrivé en tête du premier tour avec une très faible avance.



Julius Maada Bio peut se targuer d'être arrivé en tête du premier tour de l'élection avec 43,3% des voix. Rien n'est encore joué pour cet ancien militaire qui avait brièvement exercé le pouvoir il y a 22 ans à la suite d'un coup d'Etat.



Candidat d'opposition du SLPP, le Parti du Peuple de Sierra Leone, Julius Maada Bio s'est lancé en politique en 2005. Rival malheureux au scrutin de 2012, face au président sortant Ernest Bai Koroma, ce catholique de 53 ans, membre de l'ethnie Mende est connu pour son franc-parler et ses critiques de la corruption.



Pas de quoi lui donner une large avance face à son rival Samura Kamara. Poulain de l'APC, le Congrès de tout le peuple, cet économiste de 66 ans qui gravite dans les cercles du pouvoir depuis près de 30 ans, est arrivé en deuxième position avec 42.7% des voix.



Passé par le Commonwealth, le Fonds Monétaire international et la Banque Mondiale, Samura Kamara se présente sur son site officiel de campagne comme un « réformateur » et le champion de la croissance économique. Ses adversaires le surnomment « monsieur 10% » allusion aux commissions qu'il aurait empochées dans les passations de contrats publics.



Pour espérer l'emporter ce samedi, Samura Kamara devra compter sur la base traditionnelle du parti et sur le poids du président sortant qui après le score décevant du premier tour, est un des rares à le soutenir ouvertement.