​Présidentielle de 2019 : Malick Gackou avertit Macky Sall

Le leader du Grand Parti n’est pas d’accord avec le système de parrainage que veut "imposer" le gouvernement en vue de la présidentielle à venir. Malick Gackou déclare que, "le combat contre le régime de Macky Sall se fera jusqu’au bout. Nous allons imposer au gouvernement un rapport de force pour que les élections se passent de manière libre, démocratique et transparente". Selon le leader du Grand parti, "le gouvernement aime les rapports de forces". Il se prononçait lors d’une interview accordée à notre confrère de «L’As».



Selon lui, "le parrainage est juste un moyen pour diminuer les adversaires politiques. C’est encore une fois une des aberrations de ce régime. En tant que tel, il n’est peut-être pas un problème, mais on ne peut pas, à un an de la présidentielle, changer les règles du jeu et faire du forcing".