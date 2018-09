​Présidentielle de 2019 : Seydou Guèye liste les difficultés du parrainage

Le porte-parole du gouvernement et par ailleurs porte-parole du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr), a fait le procès du parrainage. Selon Seydou Guèye, cette nouvelle exigence pour la présidentielle de 2019 est certes un exercice difficile mais c’est une démarche citoyenne.



«Le parrainage élargi à l’ensemble des candidats à la candidature est une nouveauté qui a ses difficultés et qui a besoin d’être pris en charge avec ce que nous avons sur le terrain. C’est un exercice très difficile», reconnait le porte-parole de la mouvance présidentielle. Non sans saluer sa pertinence pour l'élection présidentielle de février 2019.



«Déjà, explique Seydou Guèye, quand vous rencontrez un citoyen sénégalais, il faut lui expliquer que la démarche du parrainage n’est pas une démarche politique, c’est une démarche citoyenne puisque», confie-t-il, «la portée du parrainage c’est de redonner le pouvoir aux citoyens pour qu’ils disent : je l’entends parler, ses idées me paraît importantes, je pense qu’il faut lui donner une chance pour présenter sa candidature. Donc, ça c’est une reconquête du pouvoir citoyen», souligne-t-il.



L’invité de l’émission «Objection» sur Sud Fm de ce dimanche 16 septembre 2018 de revenir sur la représentation que les uns et les autres se font qu’il considère comme «des petites dérives constatées sur le terrain et à l’intérieur des cadres organisés». Seydou Guèye est d’avis que la collecte de signatures pour le parrainage : «c’est l’occasion d’une certaine compétition puisque les gens ne sont pas tous sur la réalité qui est nous sommes dans le camp du Président».



Et, «il y a toujours des petites querelles d’arrière-garde qui requiert des réglages pour que tout le monde converge vers ce qui est la rationalité suprême, le temps du président», conclut-il.