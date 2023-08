​Présidentielle de 2024 : Ibrahima Cissokho déclare sa candidature

Ibrahima Cissokho Président de « Mon Pays Mon Avenir », a déclaré samedi sa candidature à la présidentielle de 2024. Face à la presse, l’expert en finance publique et en passation des marchés, prône un "Sénégal inclusif ou tout un chacun se sentira impliqué".



« Nous suivons avec intérêt le pays avec tout ce qui se passe. Je suis fonctionnaire agent de l’Etat. Aujourd’hui, ma place devait être derrière l’administration en train de voir les choses. C’est effectivement ce qui m'a poussé à sortir pour dire que ce n’est pas ce Sénégal que nous voulons. Un Sénégal ou la politique domine tous les secteurs et tous les niveaux. Je ne suis pas d’accord que la politique soit l’arme de tous les jours. Au quotidien, matin midi soir, je pense que les gens ne parlent que de ça. Mais sans parler exactement des réels problèmes des Sénégalais. En tant qu’acteur du développement nous avons vu exactement que la population n’est pas impliquée dans les décisions de ce pays. Elles sont prises quelque part dans un bureau et on les applique à tout un peuple sans que ces populations ne puissent dire oui ou non, nous voulons, ou nous ne voulons pas », a déclaré Ibrahima Cissokho.



Poursuivant ses propos, le leader du mouvement « Mon Pays Mon Avenir », ajoute : « Mon pays mon avenir a toujours œuvré dans le développement et dans le social, mais aussi de manière unanime, nous avons convenu ensemble de participer activement au niveau de l’élection présidentielle. Notre souci aujourd’hui, c’est l’origine de ses problèmes. Nous ne sommes pas des politiques, et nous avons une coalition qui est composée de jeunes leaders qui sont partout. Mais la seule chose qui nous intéresse, ce que nous voulons un Sénégal inclusif ou tout un chacun se sentira impliqué ».